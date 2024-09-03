الحكومة اليابانية تسعى لتغيير النظرة إلى مرض ”الخرف“ بتصور جديد

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تعتزم الحكومة اليابانية الترويج لـ”تصور جديد للخرف“ يهدف إلى تقديم الأمل والدعم للأشخاص الذين يعيشون مع هذه المتلازمة، وذلك وفقاً لمسودة خطة قُدمت يوم الاثنين.

وافقت لجنة من الخبراء على نطاق واسع في نفس اليوم على مسودة الخطة الأساسية التي وضعتها الحكومة، والتي تهدف إلى تحقيق مجتمع يُمكن للأشخاص المصابين بالخرف أن يعيشوا فيه بسهولة وكرامة. وتحدد الخطة، التي تم تطويرها مع أخذ آراء المصابين بالخرف في الاعتبار، أربعة أهداف ذات أولوية، من بينها الاستفادة من الأفكار والتقنيات الجديدة لتعزيز حياة المصابين.

كما تدعو الخطة الحكومات المحلية إلى وضع خططها الخاصة لمساعدة المصابين بالخرف وتقديم الدعم المناسب لهم في مجتمعاتهم. من المتوقع أن يتم إقرار هذه الخطة من قبل الحكومة في الخريف المقبل، مما يعكس التزام اليابان بتحسين جودة الحياة للأشخاص المصابين بالخرف.

وتغطي هذه الخطة، التي تم صياغتها بناءً على القانون الأساسي للخرف الذي دخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني، ما يقرب من خمس سنوات، وتمتد حتى السنة المالية 2029.

تدعو الخطة إلى تغيير النظرة العامة تجاه الخرف، بحيث لا يُنظر إليه على أنه حالة تُفقد المصابين بها القدرة على العيش بشكل مستقل، بل كحالة يمكن التعايش معها، حيث يمكن للأشخاص المصابين بالخرف أن يستمروا في العيش كما يحلو لهم في الأماكن التي اعتادوا عليها، وبذلك يتم تعزيز اندماجهم في المجتمع وإعطائهم الفرصة للعيش بكرامة وراحة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)