مدينة توتشيغي تسجل أكبر فجوة في الأجور بين الجنسين في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- وفقًا لقائمة حكومية يابانية، تُعد محافظة توتشيغي المحافظة التي تتمتع بأكبر فجوة في الأجور بين الرجال والنساء من بين 47 محافظة في اليابان، بينما تُعد محافظة كوتشي المحافظة التي تتمتع بأصغر فجوة في الأجور.

استندت هذه القائمة، التي صدرت خلال اجتماع حكومي يوم الاثنين، إلى الأجر المنتظم الذي تم توضيحه في مسح أجرته وزارة العمل لعام 2023. تُظهر البيانات النسبة المئوية لأجور النساء مقارنة بدخل الرجال، حيث تم تحديد الأجر الرجالي كنسبة 100.

في محافظة توتشيغي، حصلت النساء على 71.0٪ من دخل الرجال، وهو الفارق الأكبر بين المحافظات اليابانية. وفي المقابل، وصلت النسبة إلى 80.4٪ في محافظة كوتشي، مما يجعلها المحافظة ذات الفجوة الأصغر في الأجور بين الجنسين في اليابان. ومع ذلك، فإن هذا الرقم لا يزال أقل بكثير من متوسط ​​النسبة لعام 2021، البالغ حوالي 88٪ بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

كشفت البيانات أيضًا عن أن المحافظات التي تشهد فجوات كبيرة في الأجور بين الجنسين تميل إلى أن تكون فيها حصة المديرات من المناصب الإدارية أقل، وأن تكون متوسط سنوات العمل للنساء أقصر، بالإضافة إلى انخفاض معدل التوظيف بدوام كامل للنساء.

وأكد رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو في الاجتماع على أهمية تبادل المعرفة مع مجتمع الأعمال وتعزيز التدابير الرامية إلى معالجة قضية فجوة الأجور بين الجنسين، مشيرًا إلى أن تقليص هذه الفجوة يعد جزءًا أساسيًا من السياسات الاقتصادية والجهود المبذولة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)