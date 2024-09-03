اليابان تتطلع إلى إجراء تجربة على مرض السكري من النوع الأول باستخدام صفائح الخلايا الجذعية متعددة القدرات

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كيوتو- (جيجي برس)-- أعلن مستشفى جامعة كيوتو يوم الاثنين أنه سيبدأ تجربة سريرية في أوائل العام المقبل لزرع صفائح خلايا البنكرياس المصنوعة من الخلايا الجذعية متعددة القدرات المستحثة (iPS) في مرضى مصابين بمرض السكري من النوع الأول الشديد.

يهدف العلاج الجديد إلى تقليل أو حتى إلغاء الحاجة إلى حقن الأنسولين بشكل يومي لخفض مستويات السكر في الدم، وهو أمر ضروري لمرضى السكري من النوع الأول. يخطط المستشفى، الذي يقع في غرب اليابان، لتوسيع نطاق التجربة السريرية بهدف الوصول إلى التسويق التجاري لهذا العلاج بحلول ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين.

مرض السكري من النوع الأول هو حالة مناعية ذاتية يتدهور فيها جهاز المناعة في الجسم خلايا جزر البنكرياس، التي تُنتج الأنسولين الضروري لتنظيم مستويات السكر في الدم. ونتيجة لذلك، يواجه المرضى صعوبة كبيرة في السيطرة على مستويات السكر في الدم دون تلقي العلاج المناسب.

ويُعتقد أن عدد المرضى الذين يعانون من السكري من النوع الأول في اليابان يتراوح بين 100 ألف و140 ألف مريض، ويحتاج هؤلاء المرضى إلى حقن الأنسولين بشكل يومي لضبط مستويات السكر في الدم والحفاظ على صحتهم.

ستشمل التجربة السريرية المقبلة ثلاثة مرضى تتراوح أعمارهم بين 20 و64 عامًا، مصابين بمرض السكري من النوع الأول الشديد. وسيتم متابعة هؤلاء المرضى بعناية لتقييم فعالية وسلامة العلاج بالخلايا الجذعية متعددة القدرات المستحثة (iPS) على المدى الطويل.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)