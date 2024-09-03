اليابان تضخ 989 مليار ين من صناديق الاحتياطي لدعم قطاع الطاقة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- قالت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء إنها ستنفق 989.1 مليار ين من أموال الاحتياطي للعام المالي 2024 كمصدر مالي إضافي لدعم يهدف إلى خفض أسعار الكهرباء والغاز والبنزين.

ستستخدم الحكومة ما يقرب من تريليون ين من أموال الاحتياطي المخصصة للسنة التي تنتهي في مارس/آذار المقبل للمساعدة في تخفيف تأثير الأسعار المرتفعة على الأسر. ويعني قرار يوم الثلاثاء أنها ستنفق أكثر من 11 تريليون ين على هذا الجهد.

في أغسطس/آب، أحيت الحكومة برنامج دعم الكهرباء والغاز في المدينة بسبب حرارة الصيف الشديدة بعد إنهائه في مايو/أيار.

ستوفر الحكومة حتى سبتمبر/أيلول 4 ين لكل كيلووات/ساعة من الكهرباء و17.5 ين لكل متر مكعب من غاز المدينة. وفي أكتوبر/تشرين الأول، سيتم خفض مبلغ الدعم إلى 2.5 ين للكهرباء و10 ين لغاز المدينة.

وفي الوقت الحالي، تقدم الحكومة إعانات لمصافي التكرير للمساعدة في كبح أسعار البنزين العادية إلى نحو 175 يناً للتر في المتوسط ​​الوطني. ومن المقرر أن يستمر البرنامج حتى نهاية هذا العام.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)