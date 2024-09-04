اليابان تواصل إنتاج الطائرة البرمائية يو إس-2 التابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية

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طوكيو - (جيجي برس)-- ستواصل الشركة اليابانية التي تصنع الطائرة البرمائية يو إس-2 إنتاجها لطائرات البحث والإنقاذ التي تستخدمها قوات الدفاع الذاتي البحرية، مما يبعث على الارتياح لدى مسؤولي وزارة الدفاع.

على الرغم من أن يو إس-2 هي الطائرة الوحيدة في العالم القادرة على الهبوط على أمواج هائجة بارتفاع 3 أمتار، إلا أن المخاوف كانت تتزايد بشأن احتمال توقف إنتاج الطائرة بسبب تأجيل الطلبات الجديدة وسط ارتفاع تكاليف الإنتاج.

طلبت الوزارة 21.9 مليار ين لشراء طائرة يو إس-2 واحدة في طلب ميزانيتها المالية لعام 2025.

تُستخدم يو إس-2، التي يمكنها الهبوط والإقلاع من سطح البحر، لنقل المرضى في حالات الطوارئ من الجزر النائية التي لا توجد بها مدارج ومن السفن المسافرة، وكذلك للبحث والإنقاذ في البحر.

بأقصى سرعة طيران تبلغ نحو 580 كيلومترًا في الساعة وأقصى مدى طيران يبلغ نحو 4700 كيلومتر، يمكن للطائرة المائية أن تسافر مسافة أطول من المروحيات وأسرع بكثير من السفن.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)