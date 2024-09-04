شركة يابانية تكشف عن سكوتر مبتكر بمحرك خاص لراحة كبار السن

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طوكيو - (جيجي برس)-- أطلقت شركة ”ويل“ اليابانية، المختصة في صناعة المركبات الشخصية، يوم الثلاثاء دراجة كهربائية رباعية العجلات مصممة خصيصًا للمسنين.

تتميز الدراجة الجديدة، التي تحمل اسم ”ويل موديل آر“، بقدرتها على الدوران حول محورها، مما يساعد المستخدمين على التنقل بسهولة في الأماكن المزدحمة أو الضيقة. يمكن لعجلاتها الأمامية أن تدور بزاوية تصل إلى 90 درجة تقريبًا، مما يجعلها مثالية للاستخدام في المساحات الحضرية المحدودة.

ومن الجدير بالذكر أن الدراجة لا تتطلب رخصة قيادة، مما يجعلها وسيلة نقل سهلة ومريحة لكبار السن الذين قد لا يكونون قادرين على قيادة السيارات التقليدية. تتوقع شركة ”ويل“ أن تسهم الدراجة في تسهيل التنقل اليومي للمسنين، بما في ذلك الذهاب للتسوق أو زيارة الأماكن القريبة.

تعمل الدراجة الكهربائية ببطارية قابلة للفصل، وتبلغ سرعتها القصوى 6 كيلومترات في الساعة. يمكن شحن البطارية بسهولة في المنزل، وتقطع الدراجة مسافة تصل إلى 17.2 كيلومترًا بعد خمس ساعات من الشحن الكامل.

يبلغ سعر التجزئة المقترح للدراجة 357,000 ين، وتتوفر أيضًا خيارات للإيجار، مما يجعلها متاحة لمجموعة واسعة من المستخدمين.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)