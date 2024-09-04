تكاليف الرعاية الطبية في اليابان تسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق في السنة المالية 2023

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهرت بيانات أولية لوزارة الصحة يوم الثلاثاء أن الرسوم الطبية المدفوعة للمستشفيات والعيادات في اليابان في السنة المالية 2023 ارتفعت بنسبة 2.9٪ عن العام السابق إلى مستوى قياسي بلغ حوالي 47.3 تريليون ين.

ويعكس الارتفاع السنوي الثالث على التوالي شيخوخة السكان في البلاد والاستخدام المتزايد للمعدات والتقنيات الطبية المتقدمة.

وتغطي البيانات المدفوعات من برامج التأمين الصحي والأموال العامة المستخدمة والنفقات الطبية التي يتحملها المرضى أنفسهم، ولكنها لا تغطي التكاليف التي يتحملها المرضى بالكامل وأولئك الذين يغطيهم نظام تعويضات العمال. ويشكل المبلغ المبلغ عنه ما يقرب من 98٪ من إجمالي النفقات الطبية في البلاد.

وارتفعت الرسوم الطبية المدفوعة للاستشفاء بنسبة 3.1% إلى 18.7 تريليون ين، وارتفعت الرسوم الخاصة بأشكال أخرى من العلاج، مثل العيادات الخارجية والزيارات المنزلية، بنسبة 1.0% إلى 16.4 تريليون ين. وزادت تكاليف صرف الأدوية بنسبة 5.4% إلى 8.3 تريليون ين، وتوسعت تكاليف علاج مرضى الأسنان بنسبة 1.9% إلى 3.3 تريليون ين.

في السنة المالية حتى مارس/آذار الماضي، انخفضت التكاليف الطبية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد إلى النصف تقريبًا إلى نحو 440 مليار ين، حيث تم تخفيض تصنيف كورونا إلى فئة أقل خطورة بموجب قانون الأمراض المعدية في مايو/أيار 2023.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)