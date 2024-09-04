اليابان والنرويج توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في المعدات الدفاعية

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طوكيو - (جيجي برس)-- وقع وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا ونظيره النرويجي بيورن غرام يوم الثلاثاء مذكرة تفاهم بشأن التعاون الثنائي في مجال المعدات الدفاعية والتكنولوجيا.

كما اتفق الوزيران في اجتماعهما في طوكيو على العمل بشكل وثيق لتعميق التعاون والتبادل الدفاعي.

وقال كيهارا في الاجتماع إن اليابان والنرويج ”لديهما العديد من القواسم المشتركة من حيث الوعي الظرفي والمصالح الاستراتيجية، حيث إننا دولتان بحريتان وتقعان إلى الشرق والغرب من روسيا على التوالي“.

وقال جرام إنه يريد تعزيز مرونة صناعة الدفاع ومتابعة إمكانية التدريبات والمناورات المشتركة بين القوات المسلحة للجانبين.

وأعرب كيهارا عن مخاوفه القوية بشأن التوغل الأخير من قبل طائرة عسكرية صينية في المجال الجوي الياباني. وأكد الوزيران تعاونهما ضد أي محاولات لتغيير الوضع الراهن من جانب واحد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)