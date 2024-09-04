صادرات الأرز اليابانية تسجل أعلى مستوى لها

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهرت بيانات وزارة الزراعة يوم الثلاثاء أن صادرات الأرز اليابانية سجلت أعلى مستوى لها في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يوليو/ تموز من حيث الحجم والقيمة، وهو ما يعكس بشكل رئيسي الطلب من المطاعم التي تقدم المأكولات اليابانية.

ووفقاً لبيانات التصدير للمنتجات الزراعية والغابات والأسماك اليابانية بالإضافة إلى الغذاء، ارتفعت صادرات الأرز بنسبة 29.1% عن العام السابق إلى 6462 مليون ين. وارتفع حجم الصادرات بنسبة 23% إلى 24469 طناً.

من حيث القيمة، انخفضت الصادرات الإجمالية من المنتجات الزراعية وغيرها بنسبة 2% إلى 815.6 مليار ين، ولا تزال متأثرة بالحظر الشامل الذي فرضته الصين على صادرات المنتجات السمكية اليابانية.

وتروج الحكومة اليابانية لصادرات الأرز على أمل تعزيز الطلب على الأرز.

وعلى الصعيد المحلي، تواجه اليابان نقصاً في الأرز في متاجر التجزئة. ولكن صادرات الأرز لا تشكل سوى جزء بسيط من إجمالي الطلب السنوي على الأرز في البلاد والذي يبلغ نحو 7 ملايين طن.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)