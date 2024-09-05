نيبون ستيل: أغلبية أعضاء مجلس إدارة يو إس ستيل سيكونون أمريكيين

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة نيبون ستيل اليابانية يوم الأربعاء أن أغلبية أعضاء مجلس إدارة شركة يونايتد ستيل كورب سيكونون من المواطنين الأمريكيين بعد إتمام عملية الاستحواذ المخطط لها على شركة صناعة الصلب الأمريكية.

وأكدت نيبون ستيل أن مجلس إدارة ”يو إس ستيل“ سيضم ثلاثة مديرين مستقلين من المواطنين الأمريكيين، كما سيشغل المواطنون الأمريكيون المناصب العليا الأساسية في الشركة.

وأضافت الشركة أن ”يو إس ستيل“ ستظل مقرها الرئيسي في بيتسبرغ، بنسلفانيا، وستظل تعمل كشركة أمريكية.

يبدو أن إعلان نيبون ستيل يهدف إلى تهدئة المخاوف المتعلقة باستحواذ شركة يابانية على ”يو إس ستيل“، خاصة في ظل معارضة المرشحين الرئاسيين الأمريكيين، نائبة الرئيس كامالا هاريس من الحزب الديمقراطي والرئيس السابق دونالد ترامب من الحزب الجمهوري.

وأشارت نيبون ستيل إلى أنها ستعطي الأولوية للإنتاج المحلي في ”يو إس ستيل“، وستستثمر 2.7 مليار دولار لتعزيز قدرات الشركة على الإنتاج. وأكدت الشركة اليابانية أنها لن تقوم بتسريح عمال أو إغلاق مصانع، باستثناء بعض الحالات التي تم الاتفاق عليها مع نقابة عمال الصلب المتحدة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)