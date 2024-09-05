نيسان تطور روبوتًا ذكيًا مع وظيفة مراقبة الأطفال لتعزيز سلامة الأسرة

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة نيسان موتور اليابانية يوم الأربعاء عن إضافة وظيفة جديدة لمنع ترك الأطفال في السيارات إلى روبوت طورته بالتعاون مع شركة أكاتشان هونبو، المتخصصة في تجارة مستلزمات الأطفال.

تتيح هذه الوظيفة الجديدة للروبوت ”إيرويو“ مراقبة المسافة بينه وبين المستخدمين، حيث ينبه المستخدم عبر الهاتف الذكي إذا تجاوزت المسافة حوالي 3 أمتار أثناء ترك طفل أو أكثر في السيارة. تسعى نيسان لتسويق هذا الروبوت تجاريًا في المستقبل.

وتخطط الشركة لتنظيم فعاليات تفاعلية تتضمن استخدام ”إيرويو“ لزيادة الوعي وتثقيف الجمهور حول مخاطر ترك الأطفال في المركبات.

وأوضح مسؤولو نيسان أن الروبوت ”إيرويو“، الذي يتم تثبيته في المقعد الخلفي، يمكنه التلويح للطفل عند تلقيه تعليمات صوتية، كما يساعد السائق في مراقبة حالة الطفل، بما في ذلك معرفة ما إذا كان نائمًا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)