بايدن يعتزم منع استحواذ شركة نيبون ستيل اليابانية على شركة يو إس ستيل الأمريكية

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس)-- أفادت وسائل إعلام أمريكية وأوروبية يوم الأربعاء أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم منع استحواذ شركة نيبون ستيل على شركة يونايتد ستيتس ستيل.

وقالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التابعة للحكومة الأمريكية أخبرت شركة صناعة الصلب اليابانية مؤخرًا أن ”الصفقة تشكل مخاوف تتعلق بالأمن القومي لا يمكن التغلب عليها“.

انخفضت أسهم يو إس ستيل لفترة وجيزة بأكثر من 20٪ بعد أنباء خطة بايدن.

وقال أشخاص مطلعون على الأمر لصحيفة واشنطن بوست إن الرئيس جو بايدن يستعد للإعلان عن أنه سيمنع الصفقة البالغة قيمتها 14.9 مليار دولار.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)