بي إم دبليو وتويوتا تتعاونان لإنتاج سيارات خلايا الوقود بكميات كبيرة بحلول عام 2028

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة بي إم دبليو الألمانية يوم الخميس أنها ستبدأ الإنتاج الضخم لأولى سياراتها العاملة بخلايا الوقود في عام 2028، بالتعاون مع شريكتها اليابانية تويوتا موتور.

ستعمل الشركتان معًا على تطوير نظام خلايا الوقود، والذي سيتم استخدامه أيضًا في طرازات تويوتا. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الطلب على سيارات خلايا الوقود كبديل أخضر من الجيل المقبل وسط التراجع النسبي في الاهتمام بالسيارات الكهربائية.

تعود شراكتهما في مجال تطوير سيارات خلايا الوقود إلى عام 2012، مع التركيز على تقليل تكاليف الإنتاج من خلال مشاركة المكونات الرئيسية. كما ستعمل الشركتان على مواجهة التحديات المتعلقة بنقص محطات التزود بالوقود بالهيدروجين.

وفي عرض تقديمي عبر الإنترنت يوم الخميس، أكد الرئيس التنفيذي لشركة بي إم دبليو، أوليفر زيبسي، أن شركته تسعى إلى تعزيز علاقتها مع تويوتا للانتقال إلى المرحلة التالية من إنتاج سيارات خلايا الوقود.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)