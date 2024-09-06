الأمير الياباني هيساهيتو يحتفل ببلوغه 18 عامًا

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طوكيو - (جيجي برس)-- بلغ الأمير الياباني هيساهيتو، نجل ولي العهد أكيشينو والأميرة كيكو، 18 عامًا يوم الجمعة.

الأمير، الذي يحتل المرتبة الثانية في ولاية العرش، هو أول عضو ذكر في العائلة الإمبراطورية يصبح بالغًا منذ 39 عامًا، منذ أن بلغ والده 20 عامًا في عام 1985. وقد تم تخفيض سن البلوغ بسنتين منذ ذلك الحين.

أصدر الأمير رسالة من خلال وكالة البلاط الإمبراطوري بشأن بلوغه سن الرشد، قائلاً إنه يريد تعميق تعليمه والنمو.

الأمير هيساهيتو طالب في السنة الثالثة في المدرسة الثانوية بجامعة تسوكوبا في أوتسوكا في طوكيو. سيقام حفل بلوغه سن الرشد بعد تخرجه من المدرسة الثانوية في مارس المقبل.

في الرسالة، قال الأمير إنه يشعر وكأنه التحق برياض الأطفال والمدرسة الابتدائية والمدرسة الإعدادية مؤخرًا فقط، وأن الوقت يمر بسرعة.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)