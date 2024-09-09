شركة شارب اليابانية تعلن دخولها سوق السيارات الكهربائية

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة شارب اليابانية لصناعة الإلكترونيات يوم الجمعة أنها ستدخل مجال المركبات الكهربائية بالتعاون مع شركتها الأم التايوانية، شركة هون هاي بريسيشن إندستري.

ستكشف شارب وهون هاي عن نموذج مفهوم السيارة الكهربائية الذي تم تطويره بشكل مشترك في معرض للتكنولوجيا يبدأ في 17 سبتمبر/ أيلول.

في مؤتمر صحفي في طوكيو يوم الجمعة، قال الرئيس الفني لشركة شارب موتوتاكا تانيا إن الشركة تهدف إلى إطلاق سيارتها الكهربائية في غضون بضع سنوات.

ستتولى شارب بشكل أساسي التخطيط والتسويق بالتعاون مع هون هاي.

تم تطوير النموذج المسمى ”LDK +“، من خلال اعتبار الجزء الداخلي للسيارة بمثابة غرفة معيشة ممتدة. تجعل نوافذها العازلة للضوء من الصعب رؤية داخل السيارة، بينما يضبط الذكاء الاصطناعي تكييف الهواء والإضاءة في السيارة. مع شاشة عرض كبيرة مثبتة في الخلف، يمكن استخدام السيارة كغرفة مسرح أو مساحة عمل عن بعد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)