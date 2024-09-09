اليابان تنشر سيارات إنقاذ صغيرة لمواجهة الكوارث بسرعة وفعالية

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طوكيو - (جيجي برس)-- قال مسؤولون إن وكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية تخطط لتزويد فرق الاستجابة للكوارث بسيارات إنقاذ صغيرة يمكنها السير على الطرق الوعرة، بدءًا من السنة المالية 2025.

تأتي هذه الخطوة لنشر سيارات صغيرة لفريق خدمة الإطفاء الوطني للاستجابة للكوارث بعد أن عجزت سياراتها الكبيرة عن الوصول إلى المواقع التي ضربها زلزال بقوة 7.6 درجة ضرب شبه جزيرة نوتو في وسط اليابان في الأول من يناير/ كانون الثاني، مما أعاق جهود الإنقاذ ونقل البضائع.

نفذ فريق الاستجابة للكوارث أعمال إطفاء وإنقاذ ونقل البضائع في شبه الجزيرة على مدار 52 يومًا بدءًا من يوم رأس السنة الجديدة.

كانت سياراتها الكبيرة المحملة بالمعدات لإنقاذ الضحايا من المباني المدمرة محدودة الوصول بسبب حجمها، حيث يبلغ طول السيارات الأكبر حجمًا 8.5 مترًا. ونتيجة لذلك، تعاملت سيارات صغيرة بطول 3.4 مترًا من أقسام الإطفاء مع أعمال الإنقاذ الأولية.

وبناء على ذلك، تخطط الوكالة لتزويد فرق الاستجابة للكوارث بسيارات إنقاذ صغيرة قادرة على حمل الأفراد والمعدات حتى عبر الطرق الوعرة والضيقة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)