ختام دورة الألعاب البارالمبية في باريس: اليابان تحصد 41 ميدالية

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باريس - (جيجي برس)-- اختتمت دورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024 يوم الأحد بعد فوز الوفد الياباني بإجمالي 41 ميدالية على مدار 12 يومًا.

وشارك 175 رياضيًا بارالمبيًا يابانيًا في دورة الألعاب البارالمبية في باريس، حيث فازوا بـ 14 ميدالية ذهبية و10 فضية و17 برونزية. وفي حين أن إجمالي عدد الميداليات لم يصل إلى أعلى رقم قياسي بلغ 52 ميدالية، والذي سجل في دورة الألعاب البارالمبية في أثينا 2004، فإن عدد الميداليات الذهبية تجاوز 13 ميدالية في دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو عام 2021.

أقيمت مراسم الاختتام يوم الأحد في ستاد فرنسا في ضاحية سان دوني في باريس، وتم تسليم علم الألعاب البارالمبية من عمدة باريس آن هيدالغو إلى عمدة لوس أنجلوس كارين باس. ستستضيف لوس أنغلوس دورة الألعاب البارالمبية المقبلة في عام 2028.

وقد تضمنت دورة الألعاب البارالمبية في باريس ما مجموعه 549 حدثًا في 22 رياضة تحت شعار ”الألعاب مفتوحة للجميع“، وهو نفس شعار دورة الألعاب الأولمبية في باريس، التي انتهت في 11 أغسطس، وجمعت حوالي 4400 رياضي من 168 دولة ومنطقة وهو رقم قياسي. وكانت حصة الرياضيات حوالي 45٪، وهي أعلى نسبة على الإطلاق.

انضم حوالي 90 رياضيًا من روسيا، التي تواصل غزوها لأوكرانيا، وبيلاروسيا، حليفة موسكو، إلى دورة الألعاب البارالمبية في باريس كرياضيين محايدين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)