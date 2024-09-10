محكمة في ناغاساكي تحكم لصالح الاعتراف ببعض الأفراد كناجين من القنبلة الذرية

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ناغاساكي - (جيجي برس)-- اعترفت محكمة منطقة ناغاساكي يوم الاثنين ببعض الأشخاص المتضررين من القصف الذري الأمريكي على المدينة في عام 1945، ممن يعيشون خارج المنطقة المخصصة من قبل الدولة لتعريف ضحايا القنبلة الذرية. وأمرت المحكمة، برئاسة القاضي شينسوكي ماتسوناغا، حكومتي محافظة ناغاساكي والمدينة بإصدار شهادات الناجين من القنبلة الذرية لـ 15 من المدعين البالغ عددهم 44 في الدعوى القضائية، رغم وفاة أربعة من المدعين قبل صدور القرار.

أشار القاضي ماتسوناغا إلى وجود مناطق خارج الحدود المعترف بها رسميًا من قبل الدولة، حيث يُعتقد أن ”المطر الأسود“ المشع قد سقط، وهو المطر الذي يحتوي على مواد مشعة ناتجة عن الانفجار النووي.

يأتي هذا الحكم بعد قرار سابق لمحكمة هيروشيما العليا في عام 2021، والذي اعترف بالأشخاص الذين تعرضوا للمطر الأسود خارج المنطقة المعترف بها في هيروشيما كضحايا للقنبلة الذرية.

في حكمه، شدد القاضي على ضرورة استخدام الأدلة العلمية لتحديد ما إذا كان هناك احتمال لتعرض الأشخاص لأضرار صحية نتيجة الإشعاع.

وكان المدعون، وهم من سكان محافظة ناغاساكي، من بين نحو 550 شخصا سعوا إلى الاعتراف بهم على أنهم ضحايا للقصف الذري في دعاوى جماعية منذ عام 2007 لكنهم خسروا قضاياهم. ورفع المدعون البالغ عددهم 44 شخصا دعاوى إضافية ضد المدينة والمحافظة منذ عام 2018.

وكانت المدينة والمحافظة قد طلبتا من المحكمة رفض طلب المدعين على أساس أن أوضاعهم لا تستحق حكما مختلفا عن قرارات المحكمة في الماضي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)