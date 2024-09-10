«شوغون» يحقق إنجازًا كبيرًا بحصوله على 14 جائزة إيمي

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وادي السليكون - (جيجي برس)-- حقق مسلسل ”شوغون“، الدراما التلفزيونية التي تدور أحداثها في اليابان الإقطاعية، إنجازًا تاريخيًا بفوزه بـ 14 جائزة من أصل 16 فئة مرشحة في حفل توزيع جوائز إيمي للفنون الإبداعية الذي أقيم يوم الأحد، ليصبح بذلك المسلسل التلفزيوني الأكثر فوزًا بجوائز إيمي لموسم واحد.

وشملت الجوائز البارزة التي حصل عليها المسلسل الذي يبث على شبكة FX، جوائز في فئات الأزياء والمكياج والتصوير السينمائي، مما يعزز مكانته كواحد من الأعمال التلفزيونية الأكثر تميزًا هذا العام.

تُمنح جوائز إيمي للفنون الإبداعية تقديرًا للإنجازات الفنية والتقنية في الأعمال التلفزيونية، ويتم تقديمها قبل حفل توزيع جوائز إيمي الرئيسي الذي سيقام في 15 سبتمبر/ أيلول.

تم ترشيح مسلسل ”شوغون“ لـ 25 جائزة هذا العام، بما في ذلك ترشيحات بارزة لهيرويوكي سانادا وآنا ساواي في فئتي أفضل ممثل وممثلة دراما رئيسية على التوالي، بينما تادانوبو أسانو وتاكيهيرو هيرا ينافسان في فئة أفضل ممثل مساعد.

يستند المسلسل إلى رواية جيمس كلافيل الشهيرة التي تحمل نفس الاسم، ويركز على صراعات القوة خلال فترة سينجوكو في اليابان، وهي فترة تاريخية مليئة بالأحداث والنزاعات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)