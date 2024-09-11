ميتسوبيشي إلكتريك تطور شاشة متعددة اللغات

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة ميتسوبيشي إلكتريك يوم الثلاثاء أنها طورت نموذجًا أوليًا لنظام يعرض الكلمات على الشاشة بعدة لغات.

وتأمل الشركة اليابانية أن يتم استخدام النظام في مناسبات مثل اجتماعات التجمع الصباحي في المصانع حيث يتعين ربط المعلومات بدقة بعدد كبير من العمال، بما في ذلك العمال غير اليابانيين.

تهدف شركة ميتسوبيشي إلكتريك إلى وضع النظام في الاستخدام التجاري في وقت مبكر من السنة المالية 2025، والتي تبدأ في أبريل من العام المقبل. تتوقع الشركة أيضًا استخدام النظام لأغراض السياحة.

يترجم النظام نصًا جاهزًا مكتوبًا باللغة اليابانية إلى 17 لغة أخرى، حيث تعرض الشاشة الجمل بأربع لغات، بما في ذلك الجمل اليابانية الأصلية، في وقت واحد.

من أجل منع أخطاء الترجمة، يتميز النظام بوظيفة لترجمة الجمل غير اليابانية مرة أخرى إلى اليابانية، مما يسهل على الأشخاص تعديل نصوصهم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)