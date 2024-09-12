العائلة الإمبراطورية اليابانية تعزز تواجدها على وسائل التواصل الاجتماعي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وكالة البلاط الإمبراطوري اليابانية يوم الأربعاء عن نيتها تعزيز تواصلها مع الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال تحسين نشر المعلومات المتعلقة بفروع العائلة الإمبراطورية. وأوضح ياسوهيكو نيشيمورا، كبير الوكلاء في الوكالة، أن الجهود تركز بشكل خاص على تعزيز التفاعل عبر حساب إنستغرام الذي أُطلق في أبريل/نيسان، والذي يغطي أنشطة الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو.

كما قدمت الوكالة طلباً للحصول على 34 مليون ين في ميزانية السنة المالية 2025 لزيادة قدراتها في العلاقات العامة، بما في ذلك إضافة ثلاثة موظفين لدعم هذه الجهود.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)