كويزومي يحظى بتأييد لقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي، يليه إيشيبا

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طوكيو - (جيجي برس) -- أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة جيجي برس يوم الخميس أن كويزومي شينجيرو، وزير البيئة الياباني السابق، هو المرشح الأكثر شعبية في سباق قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، يليه إيشيبا شغيرو ، الأمين العام السابق للحزب.

في الاستطلاع الذي أُجري على مدى أربعة أيام حتى يوم الاثنين، حظي كويزومي بتأييد 25.5% من المشاركين، بزيادة عن 12.5% في الاستطلاع السابق الذي أُجري في أغسطس/آب، بينما حصل إيشيبا على 24.2%، بزيادة عن 18.7%.

جاءت وزيرة الأمن الاقتصادي تاكايتشي ساناي في المرتبة الثالثة بنسبة 8.5% ووزير التحول الرقمي كونو تارو في المرتبة الرابعة بنسبة 4.9%.

من بين المشاركين الذين يدعمون الحزب الليبرالي الديمقراطي، بلغ الدعم لكويزومي 35.6%، ولإيشيبا 27.1%، ولتاكايتشي 12.1%، ولكونو 3.6%.

وسجل يوم الخميس تقديم تسع طلبات رسمية من مرشحي قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي، مع بدء فترة الحملة الرسمية لانتخابات الحزب المقررة في 27 سبتمبر/أيلول.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)