المرشح لقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي كويزومي يكشف عن لقائه بوالدته البيولوجية

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طوكيو - (جيجي برس)-- صرّح كويزومي شينجيرو، وزير البيئة الياباني السابق والمرشح في انتخابات قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، يوم الخميس أنه التقى والدته البيولوجية في وقت سابق من هذا العام لأول مرة منذ طلاق والديه عندما كان رضيعًا.

كويزومي، البالغ من العمر 43 عامًا، تحدث عن هذا الحدث خلال فعالية استمع فيها الحضور إلى خطب المرشحين لقيادة الحزب، قائلًا: ”كان من الجيد أن ألتقي بها بعد كل هذه السنوات”. ورغم أنهما يحملان الآن أسماء عائلية مختلفة، أكد كويزومي أن ”الأسرة تبقى أسرة“.

وأضاف: ”أطمح إلى أن أكون سياسيًا يوسّع الخيارات في الحياة“.

الجدير بالذكر أن والده هو رئيس الوزراء السابق كويزومي جونيتشيرو.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)