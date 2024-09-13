شركة يابانية ستطلق مسبارًا قمريًا في أقرب وقت ديسمبر

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تسوكوبا، إيباراكي - (جيجي برس)-- أعلنت شركة ”إي سبيس“ اليابانية الناشئة في مجال الفضاء يوم الخميس أنها ستطلق مسبارًا قمريًا في أقرب وقت بحلول ديسمبر/كانون الأول.

بعد هبوطه على القمر، سيقوم المسبار بإطلاق مركبة صغيرة لجمع البيانات والرمال. وستكون هذه المحاولة الثانية للشركة في استكشاف القمر بعد فشل محاولتها الأولى في الهبوط في عام 2022.

في المحاولة الثانية، سينطلق المسبار القمري من فلوريدا على صاروخ تابع لشركة ”سبيس إكس“، ويهدف إلى الهبوط في منطقة تُسمى ”مار فرغوريس“.

إذا تم إطلاق المركبة في ديسمبر/كانون الأول، فمن المتوقع أن تهبط في أبريل/نيسان أو مايو/أيار من العام المقبل. وإذا نجحت، فستكون هذه الهبوط الثاني من قبل القطاع الخاص، بعد الهبوط الذي قامت به شركة أمريكية في فبراير/شباط.

يُشار إلى أن المسبار القمري لشركة ”إي سبيس“ في مرحلة الاختبارات النهائية. بارتفاع حوالي 2.3 مترًا وعرض حوالي 2.6 مترًا مع تمدد الأرجل، سيحمل معدات مثل جهاز لتحليل الماء من إنتاج شركة ”تاكاساغو“ ونظام لزراعة الطحالب من تصنيع شركة ”يوغلينا“، لإجراء مجموعة متنوعة من التجارب على القمر.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)