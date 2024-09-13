باحثون يابانيون يفوزون بجائزة نوبل للحماقة لاكتشاف التنفس عبر الأمعاء

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كامبريدج، ماساتشوستس - (جيجي برس)-- فاز فريق من الباحثين اليابانيين والأميركيين بجائزة نوبل للحماقة العلمية ”إيغ نوبل“ لهذا العام في مجال علم وظائف الأعضاء، يوم الخميس، لاكتشافهم أن الثدييات يمكنها التنفس عبر أمعائها من خلال فتحة الشرج.

وهذه هي السنة الثامنة عشرة على التوالي التي يفوز فيها باحثون يابانيون بجائزة نوبل للحماقة العلمية. وقد أُقيم حفل توزيع الجوائز في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في ضواحي بوسطن. تأسست جائزة ”إيغ نوبل“ في عام 1991 كنسخة ساخرة من جائزة نوبل، لتكريم ”الإنجازات التي تفاجئ الناس فتجعلهم يضحكون ثم يفكرون“.

ومن المتوقع أن تساعد أبحاث الفريق في تخفيف أعراض المرضى الذين يعانون من فشل في الجهاز التنفسي بسبب أمراض مثل جائحة كورونا.

بدأ الأستاذ تاكانوري تاكيبي، 37 عامًا، من جامعة طوكيو الطبية وطب الأسنان، وفريقه البحثي الذين ركزوا على الرئة من منظور الطب التجديدي، وهو المجال الذي يتخصصون فيه، على دراسة كيفية تنفس أسماك ”اللواتش“. تنفس هذه الأسماك يتم عادةً عبر الخياشيم، لكنها تمتص الأكسجين من أمعائها في بيئات ذات نسبة أكسجين منخفضة.

أجرى الفريق تجارب على الفئران والخنازير، بهدف تطبيق هذه الطريقة التنفسية على البشر الذين يعانون من ضعف في وظائف الرئة. تم حقن سائل يحتوي على كميات كبيرة من الأكسجين أو غاز الأكسجين في الحيوانات من خلال فتحة الشرج، مما أدى إلى زيادة في مستوى الأكسجين في الدم وتحسين معدلات البقاء على قيد الحياة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)