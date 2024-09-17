تم اكتشاف بروتينات فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) في بول مرضى يحتمل إصابتهم بسرطان عنق الرحم

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلن فريق من الباحثين من جامعة واسيدا اليابانية وآخرون أنهم اكتشفوا بروتينات فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) في بول المرضى الذين يُرجح تطور سرطان عنق الرحم لديهم.

توجد هذه البروتينات بكميات ضئيلة جدًا في بول المرضى، مما يجعل اكتشافها أمرًا صعبًا. وركز الفريق على إمكانية استخدام البول للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم.

يعمل نوع محدد من البروتينات في فيروس الورم الحليمي البشري كمادة تحفز سرطان عنق الرحم. وقام الفريق، بما في ذلك البروفيسور إتسورو إيتو من جامعة واسيدا، بتطوير طريقة قياس تكشف هذا النوع من البروتينات بحساسية عالية.

نجحت هذه الطريقة في اكتشاف البروتينات من النوع 16 لفيروس الورم الحليمي البشري، الذي يحمل خطرًا عاليًا للتسبب في السرطان، بحساسية أعلى بحوالي 100 مرة مقارنةً بمجموعات الاختبار المتاحة تجاريًا.

وقد فحصت المجموعة بول 45 مريضًا زاروا مستشفى جامعة كانازاوا الطبية بين عامي 2019 و2021 وتم تشخيصهم بآفات داخل الظهارة العنقية، وهي حالة قد تتطور إلى سرطان عنق الرحم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)