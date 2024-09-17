عدد المعمرين في اليابان يحقق رقماً قياسياً للسنة الرابعة والخمسين على التوالي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- بلغ عدد المعمرين في اليابان 95,119 شخصًا حتى يوم الأحد، محققًا أعلى رقم قياسي له على مدى 54 عامًا متتالية، حسبما أفادت وزارة الصحة يوم الثلاثاء.

تأخذ هذه الإحصاءات من نظام سجل السكان الأساسي، وزاد العدد بمقدار 2,980 عن العام الماضي. وتمثل النساء 83,958، أو حوالي 88٪ من الإجمالي.

كان عدد المعمرين في اليابان 153 شخصًا في عام 1963، عندما بدأت البلاد في جمع هذه الإحصاءات. وتجاوز العدد 1000 في عام 1981، و10,000 في عام 1998، و50,000 في عام 2012، و90,000 في عام 2022.

بلغ عدد المعمرين لكل 100,000 نسمة 76.49.

وكانت النسبة الأعلى بين 47 محافظة في اليابان في محافظة شيماني، حيث بلغت 159.54، مسجلةً بذلك السنة الثانية عشرة على التوالي التي تتصدر فيها هذه المحافظة الغربية الترتيب. وجاءت محافظة كوتشي في المرتبة الثانية بنسبة 154.20، تليها محافظة كاغوشيما بنسبة 130.73.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)