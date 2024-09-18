فضيحة تسرب المياه: عقوبات على وحدة العبارات التابعة لشركة سكك حديد كيوشو

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- فرضت وزارة النقل اليابانية عقوبة إدارية على الشركة التابعة لشركة السكك الحديدية في كيوشو بسبب إخفاء تسرب للمياه على متن سفينة ركاب سريعة.

وأصدرت الوزارة أمرًا بإقالة مديري السلامة في النقل وعمليات السفن، وذلك بموجب قانون النقل البحري. وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها الوزارة مثل هذا الأمر.

كما طلبت الوزارة من الشركة تعزيز إجراءات السلامة.

ورغم اكتشاف المشكلة، استمرت الشركة في تشغيل العبّارة السريعة التي تربط بين مدينة هاكاتا في محافظة فوكوؤكا بجنوب اليابان ومدينة بوسان في كوريا الجنوبية لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر.

وفي أغسطس/آب، أعلنت الشركة عن فشل الشركة التابعة في إبلاغ الوزارة بتسرب المياه في الجزء الأمامي من السفينة، وأوضحت أن التستر تم بناءً على تعليمات من إدارة الشركة. وتمت إقالة الرئيس التنفيذي للشركة الفرعية، واتارو تاناكا على إثر ذلك.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)