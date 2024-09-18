سعر الأرز بالجملة في اليابان يصل إلى أعلى مستوى له في أغسطس

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة الزراعة اليابانية يوم الثلاثاء أن متوسط سعر الأرز بالجملة الذي تم حصاده في اليابان في عام 2023 ارتفع بنسبة 17% عن العام السابق ليصل إلى 16,133 ين لكل 60 كيلوغرامًا في أغسطس/آب، محققًا أعلى مستوى له في هذا الشهر.

يعكس هذا الارتفاع نقص العرض الناتج عن حصاد ضعيف بسبب موجات الحرارة الصيفية السابقة، فضلاً عن زيادة الطلب على الأرز من الزوار الأجانب إلى اليابان.

بالإضافة إلى ذلك، سارع المستهلكون في أغسطس/آب لتخزين الأرز، في مواجهة سلسلة من الأعاصير وتحذيرات الحكومة من زيادة خطر الزلازل الكبيرة في خندق نانكاي قبالة الساحل الهادئ للبلاد.

ستغطي بيانات أسعار الأرز التي تصدرها الوزارة بدءًا من سبتمبر/أيلول الأرز الذي تم حصاده في عام 2024، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تُظهر الأسعار ارتفاعًا أكبر نظرًا لتحركات التعاونيات الزراعية في جميع أنحاء البلاد لزيادة الأسعار.

في منطقة العاصمة طوكيو، بدأ الأرز الذي تم حصاده في عام 2024 يظهر على رفوف البيع بالتجزئة، بأسعار مرتفعة بنحو 50% مقارنة بالعام الماضي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)