أعمال إزالة بقايا الوقود في محطة فوكوشيما تواجه خللاً تقنياً مجدداً

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طوكيو - (جيجي برس)-- أوقفت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية يوم الثلاثاء العمل التجريبي لإزالة الحطام النووي من المفاعل رقم 2 في محطة فوكوشيما دايئتشي النووية رقم 1، التي تعرضت للانصهار، وذلك بسبب خلل في المعدات.

وشرح مسؤولو الشركة أن إيقاف هذه الأعمال جاء بعد توقف عمل الكاميرات المرفقة بجهاز مصمم لجمع بقايا الوقود. تقوم الشركة حالياً بالتحقيق في سبب المشكلة، ولم تقرر بعد موعد استئناف هذه العمليات.

بدأت شركة طوكيو للطاقة العمل التجريبي في 10 سبتمبر/أيلول. في السابق، كانت الشركة قد خططت لبدء العمل التجريبي في أغسطس/آب، لكنها أرجأته بعد اكتشاف خطأ في ترتيب الأنابيب في الجهاز.

في يوم الثلاثاء، بدأت الشركة العمل في حوالي الساعة 6 صباحاً، لكنها لم تتمكن من رؤية الصور من اثنين من الكاميرات الأربع المثبتة على الجهاز، رغم أنها كانت موصلة.

اتخذت الشركة تدابير لإصلاح العطل، ولكن دون جدوى، وقررت في النهاية إيقاف العمليات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)