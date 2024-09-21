عرض فريد: صخرة من المريخ ستُعرض في معرض أوساكا 2025

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء أن صخرة من المريخ، تم العثور عليها في القارة القطبية الجنوبية عام 2000 خلال بعثة بحثية يابانية، ستُعرض لأول مرة في معرض إكسبو العالمي لعام 2025 المقرر إقامته في مدينة أوساكا، غرب اليابان.

تعتبر هذه الصخرة واحدة من أكبر النيازك المريخية المكتشفة على الإطلاق، حيث يبلغ طولها 29 سنتيمترًا، وعرضها 22 سنتيمترًا، وارتفاعها 16 سنتيمترًا، وتزن حوالي 13 كيلوغرامًا. وهي محفوظة حاليًا في المعهد الوطني لأبحاث القطب الشمالي في تاتشيكاوا، غرب طوكيو.

أكد المعهد أن النيزك جاء من كوكب المريخ بعد تحليل الغاز النبيل الموجود بداخله. وأوضح أن الصخرة تحمل أهمية علمية بالغة، حيث تحتوي على معادن طينية تشير إلى وجود الماء على سطح المريخ في فترة سابقة.

خلال معرض إكسبو 2025، سيتمكن الزوار من مشاهدة الصخرة عن قرب، بالإضافة إلى فرصة لمس عينات من هذا النيزك الفريد، ما يتيح لهم تجربة مميزة ورؤية جزء من تاريخ النظام الشمسي.

أعرب ناويا إيماي، الباحث في المعهد وعضو الفريق الذي اكتشف الصخرة، عن سعادته بهذا العرض المرتقب. وقال للصحفيين: ”آمل أن توفر هذه الفرصة للزوار تجربة فريدة تمكنهم من تخيل الروابط المحتملة للحياة في الفضاء، من خلال لمس هذه العينة الثمينة من المريخ“.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)