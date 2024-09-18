اعتقال 7 أفراد من مجموعة شبه إجرامية بتهمة تعطيل متجر أبل في طوكيو

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طوكيو - (جيجي برس)-- ألقت الشرطة القبض يوم الثلاثاء على سبعة أفراد من مجموعة شبه إجرامية بتهمة التسبب في مشاجرات أمام متجر أبل في طوكيو خلال سبتمبر/أيلول من العام الماضي، مما أثر على سير العمل في المتجر.

الأفراد المعتقلون، ومن بينهم كاجيرو شيراي البالغ من العمر 50 عامًا وسونغ غوقينغ البالغ من العمر 43 عامًا، هم أعضاء في مجموعة تعرف بـ ”التنين الصيني“، وفقًا لمصادر الشرطة. ولم يتم الكشف بعد عن اعترافهم بالتهم الموجهة إليهم.

يُعتقد أن هؤلاء الأفراد كانوا يسعون لشراء عدد كبير من هواتف آيفون 15 في المتجر الواقع في حي شيبويا بطوكيو بهدف إعادة بيعها.

وفقًا لشرطة العاصمة، حاول بعض هؤلاء الأشخاص، بما في ذلك سونغ، الانضمام إلى الطابور خارج المتجر في 22 سبتمبر/أيلول 2023، وهو اليوم الذي تم فيه إطلاق موديلات آيفون 15، للانتظار في حال حدوث إلغاءات للحجوزات. لكنهم قوبلوا بالرفض من قبل آخرين كانوا في الطابور بالفعل، ومن بينهم شيراي. وقد تكررت المشاجرات بينهم في الأيام التالية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)