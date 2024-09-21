التسوق الذكي: لوسون تفتتح متاجر بقالة مستقبلية في اليابان قريبًا

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة لوسون، بالتعاون مع شركتي ميتسوبيشي كورب وكيه دي دي آي كورب، عن خططها لافتتاح متاجر بقالة ”مستقبلية“ تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا الرقمية في طوكيو بحلول الربيع المقبل.

ستتمركز هذه المتاجر في مجمع تاكاناوا جيتواي سيتي بحي ميناتو في طوكيو، وستتميز بتقنيات متقدمة، بما في ذلك الروبوتات القادرة على تخزين الأرفف والطهي، فضلاً عن لافتات ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم توصيات منتجات مخصصة للعملاء. كما ستتاح للعملاء فرصة التشاور عن بعد حول مواضيع تتعلق برعاية التمريض وإدارة الأصول من خلال أكشاك متخصصة.

يهدف المشروع إلى تقليل العبء على موظفي المتجر بنسبة 30٪ بحلول السنة المالية 2030، في استجابة مباشرة للتحديات المتزايدة المتعلقة بنقص العمالة في اليابان.

وفي مؤتمر صحفي، أكد سادانوبو تاكيماسو، رئيس شركة لوسون، أن نقص العمالة يمثل التحدي الأكبر الذي يجب معالجته، مشيرًا إلى أن الهدف هو إنشاء متاجر تمتلك ”أعلى إمكانات للنمو في العالم.“

من جهتها، ستوفر شركة كيه دي دي آي الدعم الفني لهذا المشروع، مع استغلال متاجر لوسون كقاعدة لتوسيع خدماتها. بالإضافة إلى ذلك، تعتزم كيه دي دي آي تحديث خدمات الاشتراك الشهر المقبل، ما سيتيح توزيع كوبونات رقمية قابلة للاستخدام في متاجر لوسون، مما يعزز تجربة العملاء ويساهم في زيادة ولائهم.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)