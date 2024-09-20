نينتندو وبوكيمون تقاضيان شركة بوكيت بير المصنعة للعبة Palworld

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كيوتو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة نينتندو اليابانية العملاقة المتخصصة في ألعاب الفيديو وشركتها التابعة، بوكيمون، يوم الخميس، عن رفع دعوى قضائية ضد شركة ”بوكيت بير إنك“، صانعة لعبة المغامرات الشهيرة ”بالوورلد“. يأتي هذا الإجراء بعد أن أثارت اللعبة جدلاً واسعًا بسبب تشابهها الواضح مع سلسلة الألعاب الشهيرة ”بوكيت مونستر“ التي طورتها شركة بوكيمون.

في الدعوى القضائية المرفوعة أمام محكمة منطقة طوكيو يوم الأربعاء، زعمت نينتندو وبوكيمون أن لعبة ”بالوورلد“ تنتهك حقوق براءات الاختراع الخاصة بهما، مشيرتين إلى أوجه التشابه بين تصميم المخلوقات في اللعبتين والعناصر الأساسية الأخرى. تسعى الشركتان للحصول على تعويضات مالية وأمر قضائي يمنع استمرار الانتهاك المزعوم.

وفي بيان مشترك، أكدت الشركتان: ”ستواصل نينتندو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية الخاصة بها، بما في ذلك العلامات التجارية التي تعد جزءًا لا يتجزأ من نينتندو وألعابها“.

تُعد لعبة ”بالوورلد“ واحدة من الألعاب الصاعدة في عالم ألعاب الفيديو، حيث تتيح للاعبين اصطياد مخلوقات خيالية تُسمى ”بالز“ واستكشاف عوالم افتراضية متنوعة. منذ إصدارها في يناير/كانون الثاني 2023، حظيت اللعبة بشعبية كبيرة، حيث تجاوز عدد مستخدميها 25 مليون لاعب في غضون شهر واحد، مما أثار قلق نينتندو وبوكيمون بسبب التشابه الكبير مع سلسلة ”بوكيت مونستر“ التي تعتبر جزءًا من التراث الثقافي لألعاب الفيديو اليابانية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)