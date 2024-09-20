استطلاع: 42% من الكوريين الجنوبيين لديهم انطباع إيجابي عن اليابان

أخبار اليابان

سيؤول - (جيجي برس)-- أظهر استطلاع حديث أجراه معهد شرق آسيا في كوريا الجنوبية يوم الخميس أن نحو 42% من الكوريين الجنوبيين لديهم الآن انطباع إيجابي عن اليابان، مما يعكس تحسنًا كبيرًا في العلاقات الشعبية بين البلدين.

وفقًا لنتائج الاستطلاع، ارتفعت نسبة المستجيبين الذين لديهم انطباع إيجابي عن اليابان بنسبة 12.8 نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 41.7%، وهو أعلى مستوى تم تسجيله منذ بدء المسح في عام 2013. في المقابل، انخفضت نسبة الأشخاص الذين لديهم انطباع سلبي عن اليابان بمقدار 10.6 نقطة مئوية، لتصل إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 42.7%.

أُجري الاستطلاع عبر الإنترنت في الفترة من 26 إلى 28 أغسطس/ آب، وشمل عينة من 1006 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا وما فوق. أظهرت النتائج أن 53.6% من الذين أبدوا انطباعًا إيجابيًا عن اليابان أعربوا عن تقديرهم للشعب الياباني واصفين إياهم بالطيبة والصدق. كما أشار 30% من المستجيبين إلى اهتمامهم بثقافة الطعام اليابانية والتسوق فيها كعوامل أساسية وراء انطباعهم الإيجابي.

ومن اللافت أن حوالي 60% من المستجيبين الذين لديهم انطباع إيجابي سبق لهم زيارة اليابان، مما يشير إلى أن الزيارات الشخصية ربما ساهمت في تحسين آرائهم بشأن البلاد.

تأتي هذه النتائج في وقت تشهد فيه العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية توترات على الصعيد السياسي، لكن الاستطلاع يسلط الضوء على الجانب الشعبي والثقافي، الذي يبدو أنه يشهد تحسنًا ملحوظًا.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)