أبل تطرح آيفون 16 في اليابان

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طوكيو - (جيجي برس)-- طرحت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة ”أبل“ يوم الجمعة سلسلة هواتف ”آيفون 16“ الجديدة للبيع في اليابان، مما يضيف تحسينات كبيرة على الأداء والذكاء الاصطناعي إلى تشكيلتها الشهيرة.

تأتي جميع طرازات آيفون 16 مزودة بنظام الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديد من أبل، المسمى ”Apple Intelligence“، الذي يهدف إلى مساعدة المستخدمين على صياغة رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا وإنشاء ملخصات دقيقة للمكالمات الهاتفية. ومع ذلك، أفادت الشركة بأن نظام الذكاء الاصطناعي لن يكون متاحًا للمستخدمين في اليابان حتى العام المقبل، حيث لا تزال النسخة اليابانية قيد التطوير.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تقدم أبل المزيد من الوظائف الذكية في المستقبل، بما في ذلك ميزة إنشاء الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يعزز من تجربة المستخدم ويضيف بعدًا جديدًا للتفاعل مع الجهاز.

تبدأ أسعار البيع المباشر للنسخة القياسية من آيفون 16 من 124,800 ين، وهو نفس السعر الذي تم إطلاق سلسلة آيفون 15 به في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)