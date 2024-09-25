الكشف عن أحدث نسخة من السيارة الذكية ”أفيلا“ من سوني وهوندا اليابانية

أخبار اليابان

كشفت شركة سوني هوندا موبيليتي، وهي مشروع مشترك بين مجموعة سوني وهوندا، عن أحدث نموذج أولي للسيارة الكهربائية ”أفيلا“ في طوكيو. يُعد هذا العرض الأول للنسخة الأحدث لعام 2024، التي تم الكشف عنها سابقًا في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) في لاس فيغاس بالولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني 2024.

يُعقد العرض في روبونغي هيلز، وسيستمر حتى 23 سبتمبر/ أيلول. في هذا المعرض، يتمكن الصحفيون من استكشاف الجزء الداخلي للسيارة، بينما يُتاح لعامة الناس رؤية الجزء الخارجي فقط.

تتميز ”أفيلا“ بدمج الذكاء الاصطناعي والأنظمة الترفيهية المتقدمة التي طورتها سوني، إلى جانب أنظمة القيادة الذاتية التي تعد مجالاً حيوياً في مستقبل السيارات الكهربائية. ومن المتوقع أن تتميز السيارة بتقنيات مثل الاتصال بالإنترنت وتطبيقات الواقع المعزز (AR) في شاشة العرض الداخلية.

كما يتوقع أن تكون ”أفيلا“ قادرة على المنافسة بقوة في سوق السيارات الكهربائية بفضل قدرات الشحن السريع ومدى القيادة الممتد، مما يجعلها خياراً جذاباً للمستهلكين الباحثين عن سيارات صديقة للبيئة دون التضحية بالأداء.

هذا التعاون بين سوني وهوندا يمهد الطريق نحو توظيف الابتكار التكنولوجي في صناعة السيارات، ما يعزز من قدرة ”أفيلا“ على تحقيق تجربة قيادة ذكية وشخصية تستجيب لتطورات التكنولوجيا الحديثة ومطالب السوق المتزايدة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)