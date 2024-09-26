مدينة في وسط اليابان تطور علامة مخصصة لدعم مرضى الخرف

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آيتشي - (جيجي برس)-- أنشأت مدينة أوبو، محافظة آيتشي، في وسط اليابان، علامة ”مساعدة الخرف“ باللون البرتقالي لتسهيل التحدث إلى المصابين بالخرف المحتاجين إلى الدعم.

واقترح هذه الخطوة ريوتشي تاكاي، 74 عاماً، الذي فقد والده بسبب الخرف في حادث قطار. وقال تاكاي: ”آمل أن تصبح علامة المساعدة متاحة على مستوى البلاد لتقليل عدد الأشخاص الذين يشعرون بنفس النوع من الحزن الذي شعرت به قدر الإمكان“.

وعلى غرار علامة المساعدة ذات اللون الأحمر التي أنشأتها حكومة العاصمة طوكيو وتستخدم الآن على نطاق واسع، تم تصميم علامة مساعدة الخرف للإشارة إلى أن حامليها يحتاجون إلى المساعدة والاهتمام عندما لا تكون هذه الاحتياجات مرئية من الخارج.

وتم الكشف عن علامة المساعدة ذات اللون البرتقالي في حدث في أوبو يوم السبت، وهو أول يوم عالمي لمرض الزهايمر منذ دخول القانون الأساسي الياباني بشأن الخرف حيز التنفيذ لتعزيز المجتمع الشامل.

وكان والد تاكاي يبلغ من العمر 91 عاما عندما وقع الحادث في ديسمبر/كانون الأول 2007 في محطة كيوا التابعة لشركة السكك الحديدية المركزية اليابانية في المدينة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)