كيشيدا وبايدن يؤكدان الشراكة العالمية بين اليابان والولايات المتحدة

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ديلاوير - (جيجي برس)-- أكد رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اجتماعهما صباح يوم السبت على أهمية الشراكة العالمية بين اليابان والولايات المتحدة. وتم التركيز على ضرورة تعزيز قدرات الردع والاستجابة للتحالف الياباني الأمريكي في مواجهة التحديات العالمية، مع التأكيد على الدور الحيوي لبلديهما كشركاء أساسيين للحفاظ على النظام الدولي.

عُقد الاجتماع الذي استمر لمدة ساعة في مقر إقامة بايدن الخاص في ويلمنجتون بولاية ديلاوير. وكان هذا اللقاء هو الأخير لكيشيدا مع بايدن بصفته رئيسًا للوزراء، حيث من المتوقع أن يترك منصبه قريباً مع اختيار الحزب الديمقراطي الليبرالي الياباني زعيمًا جديدًا يوم الجمعة.

خلال الاجتماع، أشاد بايدن بقيادة كيشيدا خلال السنوات الثلاث التي قضاها في منصبه، خاصةً فيما يتعلق بدعمه القوي لأوكرانيا في ظل الغزو الروسي، وكذلك الجهود المبذولة لتحسين العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية.

وفي المقابل، أكد كيشيدا أن ”التحالف بين اليابان والولايات المتحدة أصبح أقوى من أي وقت مضى تحت قيادة بايدن“. واتفق الزعيمان على تعميق التعاون الثنائي في مجال الأمن، مشددين على أهمية مواجهة التحديات المشتركة عبر تعزيز هذا التحالف.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)