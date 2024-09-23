فيضانات قوية تضرب اليابان وتودي بحياة 6 أشخاص

أخبار اليابان

محافظة إيشيكاوا - (جيجي برس)-- تأكدت وفاة ستة أشخاص في محافظة إيشيكاوا نتيجة للأمطار الغزيرة التي هطلت على شبه جزيرة نوتو في وسط اليابان منذ يوم السبت.

وذكرت حكومة المحافظة أن شخصاً واحداً لقي حتفه في مدينة سوزو يوم السبت، بينما استمرت الأمطار في التسبب في الفيضانات والانهيارات الطينية.

وفي اليوم التالي، لقي رجل مسن حتفه في مدينة واجيما، حيث تم العثور عليه ميتاً أثناء عمليات البحث في نهر تسوكادا. كذلك، تم اكتشاف جثتي امرأتين مسنتين في أماكن أخرى بالمدينة، وفقاً لتقارير الشرطة وسلطات الإطفاء.

وفي حادث آخر بمدينة واجيما، عُثر على شخصين لا تظهر عليهما علامات حيوية للحياة من نفق على طريق وطني، أحدهما كان عامل بناء يعمل على إصلاح الأضرار التي سببتها الأمطار.

ورغم تلك الكارثة، تم إنقاذ ثمانية أشخاص، بينهم عمال بناء، ونقلهم إلى المستشفى، ولم يكن أي منهم في حالة خطيرة.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)

