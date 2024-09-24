ارتفاع حصيلة القتلى إلى 7 أشخاص جراء الأمطار الغزيرة التي اجتاحت شبه جزيرة نوتو اليابانية

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إيشيكاوا - (جيجي برس)-- ارتفع عدد الوفيات بسبب الأمطار الغزيرة التي اجتاحت الجزء الشمالي من شبه جزيرة نوتو في محافظة إيشيكاوا، وسط اليابان، إلى 7 أشخاص، وفقًا لما أفادت به السلطات يوم الاثنين.

وأعلنت شرطة محافظة إيشيكاوا ومصادر أخرى وفاة رجل تم إنقاذه سابقًا في منطقة ماتشينو بمدينة واجيما.

من بين الضحايا السبعة، كان ستة منهم في واجيما وواحد في مدينة سوزو.

تواصلت يوم الاثنين عمليات البحث عن المفقودين جراء هذه الكارثو، حيث شارك في العمليات نحو 400 شخص، بما في ذلك رجال الإطفاء وضباط الشرطة وقوات الدفاع الذاتي.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، تم العثور على جثة رجل مسن في نهر تسوكادا، فيما تم اكتشاف جثتي امرأتين مسنتين في منطقة ماتشينو. بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على شخصين آخرين في حالة توقف القلب والرئتين بالقرب من نفق على طريق وطني في واجيما، وتم تأكيد وفاتهما لاحقًا.

وأعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هاياشي يوشيماسا، في مؤتمر صحفي يوم الاثنين أن بعض مراكز الإجلاء في مدينتي سوزو وواجيما تفتقر إلى الاحتياجات الأساسية الضرورية للنازحين جراء الأمطار الغزيرة. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تزويد هذه الملاجئ بالإمدادات الضرورية، بما في ذلك الأرز والمراحيض المتنقلة، بعد تحسن الأحوال الجوية في المنطقة.

وأضاف هاياشي أن الحكومة تتابع عن كثب الوضع لضمان توفير المساعدات اللازمة بأسرع وقت، حيث يتم تنسيق الجهود مع السلطات المحلية وفرق الإنقاذ في المناطق المتضررة. تأتي هذه الجهود ضمن حملة شاملة لدعم المجتمعات المتضررة من الكارثة الطبيعية، مع التركيز على إعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير المأوى والرعاية للمواطنين المتضررين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)