كيشيدا يتعهد بمواصلة دعم اليابان لأوكرانيا

أخبار اليابان

نيويورك - (جيجي برس)-- تعهد رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الاثنين بأن بلاده ستواصل تقديم دعمها الكامل لأوكرانيا في القتال ضد الغزو الروسي.

في اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في نيويورك، قال كيشيدا إنه قرر الوقوف في وجه الفعل الفظيع الذي قامت به روسيا والذي يهز أسس النظام الدولي، بناءً على شعور بالإلحاح بأن أوكرانيا اليوم يمكن أن تكون شرق آسيا غدًا.

وفي معرض حديثه عن زيارته إلى كييف في مارس/ آذار من العام الماضي، قال كيشيدا إن اليابان ستواصل بذل قصارى جهدها لدعم أوكرانيا.

وأعرب زيلينسكي عن امتنانه للمساعدة اليابانية لأوكرانيا. وقال إن العلاقات بين اليابان وأوكرانيا أصبحت أقوى، مستشهدًا باتفاقية ثنائية بشأن الدعم والتعاون تم توقيعها في يونيو.

قدم الرئيس الأوكراني لكيشيدا وسام الأمير ياروسلاف الحكيم الأول تقديراً لإنجازات الزعيم الياباني في تعزيز العلاقات الثنائية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)