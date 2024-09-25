اليابان تحث إيران على ضبط النفس

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نيويورك - (جيجي برس)-- حثت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا إيران يوم الاثنين على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس إزاء الوضع المتوتر في الشرق الأوسط.

خلال اجتماع في نيويورك مع نظيرها الإيراني السيد عباس عراقجي، سلطت كاميكاوا الضوء على أهمية تجنب دائرة العنف في المنطقة.

واتفقت كاميكاوا وعراقجي على مواصلة الحوار المتعدد الطبقات بين اليابان وإيران، بما في ذلك على مستوى وزيري الخارجية.

ودعت كاميكاوا أيضًا إلى ضبط النفس من جانب تنظيم حزب الله اللبناني المسلح المدعوم من إيران والمسلحين الحوثيين الموالين لإيران في اليمن، مع التأكيد على أهمية سلامة الملاحة في البحر الأحمر والخليج.

وتبادل الوزراء وجهات النظر بشأن التطوير النووي الإيراني، حيث دعت كاميكاوا إيران إلى اتخاذ خطوات بناءة لاستعادة اتفاقها النووي مع القوى الكبرى. كما أعربت عن قلقها الشديد بشأن نقل إيران للصواريخ الباليستية إلى روسيا.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)