جامعة طوكيو تقرر زيادة الرسوم الدراسية بمقدار 100 ألف ين

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طوكيو- (جيجي برس)-- أعلنت جامعة طوكيو رسميًا عن قرارها بزيادة الرسوم الدراسية السنوية بنحو 100 ألف ين بدءًا من العام الدراسي 2025، وهي أول زيادة من نوعها منذ 20 عامًا. يأتي هذا القرار ضمن جهود الجامعة لتأمين الموارد المالية اللازمة لتحسين وتعزيز البيئة التعليمية والتعلمية.

في بيان صدر بعد اجتماع تنفيذي، أكدت الجامعة أن ”هذه المراجعة في الرسوم الدراسية تعتبر إحدى التدابير الأساسية لتحسين البيئة الأكاديمية“، مما يعزز التزامها بتطوير مستوى التعليم لطلابها الحاليين والمستقبليين.

من المتوقع أن تتبع جامعات أخرى في اليابان هذه الخطوة. حاليًا، تبلغ الرسوم الدراسية السنوية في الجامعات الوطنية اليابانية 535,800 ين، وفقًا لمرسوم وزارة التعليم، مع حد أقصى يصل إلى 642,960 ين.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)