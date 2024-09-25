اليابان ودول أخرى تدعو إلى حماية العاملين في المجال الإنساني

أخبار اليابان

سيدني - (جيجي برس)-- أصدرت اليابان وثماني دول أخرى، بما في ذلك بريطانيا وأستراليا، بيانًا مشتركًا يدعو إلى توفير حماية أفضل للعاملين في المجال الإنساني في مناطق الصراع.

وفي أعقاب العديد من الحالات التي قُتل فيها عمال الإغاثة في قطاع غزة وأماكن أخرى، قالت الدول التسع إنها تهدف إلى اعتماد إعلان خاص يحث على تحسين حماية العاملين في المجال الإنساني.

من المفترض أن يتمتع عمال الإغاثة المدنيون الذين يشاركون في توفير الغذاء والماء والرعاية الطبية بالحماية بموجب القانون الإنساني الدولي.

ومع ذلك، قال البيان إن ”احترام القانون الإنساني الدولي يتعرض لتقويض خطير“.

وفي منطقة قطاع غزة الفلسطينية، قُتل أكثر من 300 عامل إنساني، بما في ذلك من بريطانيا وأستراليا، منذ بدء القتال هناك في أكتوبر/تشرين الأول 2023.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)