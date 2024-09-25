ارتفاع حصيلة قتلى كارثة الأمطار إلى 8 في شبه جزيرة نوتو اليابانية

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إيشيكاوا - (جيجي برس)-- ارتفع عدد القتلى إلى ثمانية أشخاص جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت في نهاية الأسبوع الماضي على الجزء الشمالي من شبه جزيرة نوتو، محافظة إيشيكاوا، وسط اليابان، وفقًا لما أفادته السلطات يوم الثلاثاء 24 سبتمبر/أيلول.

وبينما انتهت فترة الـ 72 ساعة الحاسمة منذ إصدار وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرًا طارئًا من الأمطار الغزيرة صباح يوم السبت، استمرت جهود البحث عن المفقودين. تعتبر هذه الفترة حاسمة لأن احتمالات البقاء على قيد الحياة بعد الكوارث الطبيعية تميل إلى الانخفاض بشكل حاد بعدها.

أفادت السلطات المحلية أنه تم العثور على أكثر من 360 شخصًا كانوا معزولين في مناطق يصعب الوصول إليها بسبب الانهيارات الأرضية التي أغلقت الطرق، وتستمر الجهود في فتح هذه الطرق.

وقد أسفرت الكارثة عن وفاة ستة أشخاص في مدينة واجيما وشخص آخر في مدينة سوزو. كما أفادت التقارير بفقدان شخصين، في حين ظل خمسة آخرون في عداد المفقودين.

وخلال عمليات البحث في بلدة أوتاني بمدينة سوزو، تم العثور على شخص واحد، ولكن تم تأكيد وفاته لاحقًا. وتعمل الشرطة حاليًا على تحديد هوية الشخص، والذي قد يكون امرأة تبلغ من العمر 79 عامًا كان قد أبلغ عن اختفائها في المنطقة.