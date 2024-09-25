509 مرضى في اليابان يتخلون عن عمليات زراعة الأعضاء العام الماضي: ما الأسباب وراء ذلك؟

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهر مسح أجرته وزارة الصحة اليابانية يوم الثلاثاء، أن 509 مرضى في اليابان اضطروا للتخلي عن عمليات زرع الأعضاء العام الماضي بسبب عدم قدرة المستشفيات على إجراء هذه العمليات. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الحكومة بإجراء مسح شامل لتحديد هذه المشكلة.

حلل المسح الأسباب التي أدت إلى عدم إجراء عمليات زرع لـ 192 مريضًا من 131 شخصًا أعلن عن موتهم دماغيًا.

من بين 3706 أشخاص كانوا بحاجة لعمليات زرع العام الماضي، لم يتمكن 509 من إجرائها بسبب أسباب مرتبطة بالمستشفيات، بما في ذلك نقص الموظفين الطبيين وعدم توفر المساحة الكافية في وحدات العناية المركزة اللازمة لإجراء العمليات الجراحية.

وتوزع هؤلاء المرضى الذين لم يتمكنوا من إجراء الزرع على النحو التالي: 53 حالة للقلب، و364 للرئة، و15 للكبد، و55 للبنكرياس، و5 للكلى، و17 للأمعاء الدقيقة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)