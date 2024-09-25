ارتفاع حصيلة القتلى إلى 9 بعد هطول أمطار غزيرة على شبه جزيرة نوتو اليابانية

أخبار اليابان

إيشيكاوا - (جيجي برس)-- ارتفع عدد القتلى بعد هطول أمطار غزيرة في نهاية الأسبوع الماضي على الجزء الشمالي من شبه جزيرة نوتو في محافظة إيشيكاوا، وسط اليابان، إلى 9 أشخاص يوم الأربعاء.

تم العثور على جثة امرأة في مدينة واجيما صباح الأربعاء.

وفي الوقت نفسه لا تزال 46 منطقة معزولة في مدينتي واجيما وسوزو وبلدة نوتو بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية.

لجأ ما مجموعه 621 شخصًا إلى مراكز الإخلاء في 37 موقعًا في واجيما ومدينة سوزو وبلدة نوتو.

وحتى يوم الثلاثاء كان أكثر من 5200 منزل وشركة في البلديات الثلاث بدون مياه جارية بسبب انقطاع التيار الكهربائي وتضرر أنابيب المياه.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)