شركات السيارات الطائرة تتراجع عن خطط الرحلات التجارية في معرض أوساكا إكسبو 2025

أخبار اليابان

أوساكا - (جيجي برس)-- أعلنت مصادر مطلعة أن المجموعات الأربع التي كانت تسعى لتشغيل السيارات الطائرة التجارية خلال معرض إكسبو العالمي 2025 تواجه تأخيرات قد تؤدي إلى التخلي عن تلك الخطط. وتتعلق هذه التأخيرات بصعوبة الحصول على شهادات السلامة الحكومية المطلوبة، مما يعوق قدرتها على إتمام الاستعدادات اللازمة في الوقت المناسب.

تتضمن هذه المجموعات ANA Holdings، و Japan Airlines، و Marubeni Corp، و Skydrive Inc.، والتي قد تقتصر الآن على تشغيل رحلات تجريبية فقط خلال المعرض.

كان من المخطط أن تكون السيارات الطائرة وسيلة لنقل الزوار، لتعكس فكرة المعرض الأساسية ”مختبر المعيشة الشعبية“، الذي يستعرض تقنيات المستقبل وسبل تطوير المجتمع.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)