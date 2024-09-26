السباحة اليابانية إيكي تتعافى تمامًا من سرطان الدم

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طوكيو - (جيجي برس)-- قالت السباحة اليابانية ريكاكو إيكي (24 عامًا) على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء إن سرطان الدم لديها دخل في مرحلة هدوء تام، وهي الحالة التي لا يمكن فيها ملاحظة أي علامات للمرض.

قالت إيكي في فبراير/ شباط 2019 إنها أصيبت بسرطان الدم. بعد العلاج بالعقاقير المضادة للسرطان، خضعت لعملية زرع الخلايا الجذعية المكونة للدم وخرجت من المستشفى في خريف 2019.

تعافت نجمة السباحة وتمكنت من المنافسة في دورتين أولمبيتين، دورة طوكيو للألعاب في عام 2021 ودورة باريس للألعاب هذا الصيف.

قالت إيكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: ”بعد خمس سنوات من عملية الزرع، وصلت اليوم إلى مرحلة هدوء تام. كانت السنوات الخمس فترة طويلة جدًا بالنسبة لي. أنا سعيدة جدًا لأنني شهدت دورتين أولمبيتين في تلك السنوات“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)